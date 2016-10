Poksilegendi surmaga seoses tehti uusi ja vapustavaid avaldusi

1962. aastal üliraskekaalu meistrivöö enda valdusesse saanud Liston kohtus seejärel kahel korral Muhammad Aliga ning jäi mõlemal korral Alile alla. Kui esimese matši eel peeti Listonit selgeks soosikuks ja Ali võitis alles seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga, siis meeste kordusmatšis nokauteeris Ali vastase juba avaraundis. Hiljem on räägitud, et Liston võis selle matši ka meelega kaotada, et teenida seeläbi lisaraha endale ja ka maffiale.

Toonase matši kõrval on müstiline ka mehe surm. 1970. aastal Las Vegasest surnuna leitud poksiäss suri ametliku versiooni kohaselt heroiini üledoosi.

Aastakümneid on räägitud, et Listoni mõne matšiga võis seotud olla ka maffia ning nüüd on tema surma ümbritsemas aina suurem müsteerium.

Eelmisel nädalal ilmunud raamatu autor Shaun Assael usub, et Liston ei olnud heroiini üledoosi ohver ning tegelikult mees hoopis mõrvati.

Raamatus heidetakse pilk toonasele Las Vegase värvikale elule, kust ei puudu nii 1960ndate suured staarid ja kangelased, allmaailma kahtlased tegelased, rahaahned kaaskondlased, showtüdrukud ning ausad ja ka patused politseinikud.

Nii tõmmatakse ka Listoni surma puhul paralleele mõrvatud USA presidendi John F. Kennedyga ehk konkreetset tõde raamat ei paku, kuid lubab teha lugejatel omad järeldused, mis toonase poksisangariga ikkagi tegelikult juhtus.

Seega ei paku vandenõuteooria selget vastust, mis juhus Listoniga, kes oli oma surma hetkel väidetavalt 38-aastane.

Miks väidetavalt? Sest 1930ndate alguses sündinud mehel puudus sünnitunnistus ja keegi tegelikult täpselt ei teadnudki tema vanust. Hiljem märgiti tema ametlikuks sünniajaks 1932. aasta 8. mai, kuid paljude hinnangul oli tegemist tunduvalt vanema mehega.