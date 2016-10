Postimehe otsepilt: Kehra võitis kindlalt Viimsit

Täieduga jätkav Põlva Serviti võitis kodusaalis SK Tapat 44:19 (20:9). Henri Sillaste viskas võitjatele 9 väravat ning Siivo Sokk ja Martin Grištsuk lisasid 5 tabamust. Martin Adamson oli 4 väravaga Tapa resultatiivseim.

Viljandi oli koduses spordihoones Arukülast üle 34:23 (14:11). Ott Varik oli Viljandi parim 9 väravaga, Kristo Voika lisas 7 tabamust. Aruküla resultatiivseim oli 5 väravat visanud Siim-Oskar Oja.

Liigatabel:

Põlva Serviti (10 punkti/5 mängu) Viimsi/Tööriistamarket (8/6) Viljandi HC (6/5) HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (6/5) SK Tapa (4/5) HC Tallas (2/5) Aruküla (0/5)

Enne mängu:

Viiest kohtumisest neli võitu noppinud Viimsi/Tööriistamarket on sel hooajal meistriliigas alla jäänud vaid tiitlikaitsjale Põlva Servitile. Eriti magus võit teeniti eelmisel nädalal, kui kodusaalis alistati Viljandi, kirjutab handball.ee.

«Viljandi vastu oli meile suur abi väravavahist Siim Patraelist, kes juba ainuüksi karistusviskeid tõrjus viiest neli,» selgitas Viimsi peatreener Ain Pinnonen. «Rünnak ja realiseerimine jätsid see-eest soovida ning need on kindlasti elemendid, mida Kehras peame parandama.»

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil oli eelmine nädal mänguvaba. Peatreeneri Indrek Lillsoo sõnul tehti korralikult trenni ning kodusaalis saab meeskond välja panna peaaegu kõige tugevama koosseisu. «Joonemängijatega on endiselt nuputamist. Selles osakonnas tuleb piirduda ainult kogenud Jaan Kaugega.»

Lillsoo tunnistas, et heas hoos Viimsi vastu ei saa neil lihtne olema. «Emotsioon on sportmängudes väga oluline emotsioon ning võit Viljandi vastu andis neile kindlasti kõvasti häid emotsioone. Mängukvaliteedi poolest on Viimsi alati tugev vastane olnud.»

Teistes tänastes matšides kohtuvad Põlva Serviti – SK Tapa ning HC Viljandi – Aruküla.