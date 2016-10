Kanter: pean julgema teha vähem, mitte rohkem

«Parem teha vähem kui rohkem… see julgus tuleb ära proovida. Seni pole ma julgenud oma treeningumahtusid jõuliselt kärpida. Muutustega on kaasnenud hirm, et teen treeningutel liiga vähe ning nii olengi harjutanud pigem rohkem, kui vaja oleks,» räägib enim tiitlivõistluste medaleid võitnud Eesti sportlane Gerd Kanter. 37-aastane mees on kaljukindlalt seda meelt, et tippspordiga on veel vara lõpparvet teha. «Usun, et olen veel võimeline tiitlivõistlustel medaliheitlusesse sekkuma. Vastasel korra poleks mõtet enam uut hooaega ette võtta.»