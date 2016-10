Lewis Hamilton varises vaimselt kokku?

Seejärel asus Briti meedia lahkama mehe vaimset valmisolekut. Loomulikult andis sellistele juttudele hoogu juurde Hamiltoni viimaste etappide ebaedu ning tema tiimikaaslase Nico Rosbergi edu.

Nii arutleti Briti meedias mehe riivata saanud ego ja õrna mentaalse seisundi üle. Veel lisati, et lisaks võitlusele võistlusrajal on ta kaotajaks jäämas ka väljaspool seda.

Tiim toetab Hamiltoni

Lewisel on olnud paar rasket nädalavahetust. Kui ta taastub ja tal tuleb Austinis hea nädalavahetus, siis on kõik jälle korras.

Mercedese vormel-1 tiimi boss Toto Wolff teatas aga seepeale, et midagi hullu Hamiltoniga lahti ei ole. «Lewisel on olnud paar rasket nädalavahetust. Kui ta taastub ja tal tuleb Austinis hea nädalavahetus, siis on kõik jälle korras. Seetõttu ma tema pärast ka ei muretse,» teatas Wolff.

Sama kinnitas ka Rosberg. «Kogu see jutt oli jama. Ta on võitlushimulisem kui kunagi varem. Ta on kõrgelt motiveeritud ja teeb meeletult tööd. Ma olen varasematel aastatel väga harva näinud teda niimoodi tööd tegemas,» teatas Rosberg.

Tänavuse vormelihooaja lõpuni on jäänud veel neli etappi ning liidrikohal olev Rosberg edestab Hamiltoni 33 punktiga. Sel hooajal on Rosbergil kirja üheksa etapivõitu ja sellise võitude arvuga on alati tuldud ka maailmameistriks.

Lõppenud nädalavahetusel kindlustas Mercedese meeskond endale kolmandat aastat järjest võistkondliku tiitli.