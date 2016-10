El Clasico jääb sel aastal Inglismaal eetrikeelu tõttu nägemata

Antud kohtumine algab 3. detsembril Camp Noul Suurbritannia aja järgi kell 15.15. Vastavalt juba 1960ndatel vastu võetud reeglile ei tohi Suurbritannias laupäeval kella 14.45 kuni 17.15 jalgpalli otsepildis näidata.

1960ndatel tegi Burnley jalgpalliklubi esimees Bob Lord ettepaneku keelata jalgpalli otsepildis näitamine eelpool mainitud nädalapäeval ja kellaajal, kuna nii loodeti tribüünidele meelitada rohkem publikut. Ajad on läinud edasi, kuid reegel on jäänud samaks.

Nüüd süüdistavadki britid hispaanlasi, et viimased panid kohtumise just nimetatud kellajale, et niimoodi meelitada tavapäraseid Premier League’i vaatajaid enda juurde.

Tegemist pole aga esmakordse samalaadse juhtumine. 2014. aastal ei näinud Sky Sportsi vaatajad Luis Suareze debüütkohtumise algust FC Barcelona särgis, kuna Barcelona ja Reali toonane matš algas 15 minutit enne eetrikeelu lõppu.

Suurbritannias on aina enam räägitud, et nimetatud keeld võiks kaduda ning vastavad uuringud on tõestanud, et eetrikeeld ei mõjuta kuidagi Inglismaa jalgpalliklubide mängude külastatavust.