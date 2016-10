Suur kaotus suusaspordile: suri Eestile esimesed MK-punktid toonud Arne Sirel

Eesti Suusaliidu kodulehe järelhüüe:

«Võrumaa suusakoolkonna eredamaid tähti Arne Sirel on raske haiguse läbi meie hulgast lahkunud. Jättes meenutuseks maha jäägitu spordiarmastuse, aga ka paljud meeldejäävad heitlused nii Kubija kandis kui ka laia maailma lumistel radadel. Andeka ja looduse poolt antud pingutamisoskuse omanikuna.

Praegugi kerkib silme ette paljudele tema teekaaslastele just Arnle omane kerge, lõtv, ja isegi pisut pillav sõidustiil. Sirrel om iks Sirrel ! - öeldi siis tema kohta kodukandis ja taolist kõvimat rajaäärset rahvalikku tunnustust polnud kerge välja teenida. Pisut teistel aegadel oleks ta aastaid ning kindlalt maailma tippude reas olnud, kuhu teda ta nooruspäevil ja tipuaegadel siiski nii harva lasti. Seda agaramalt oli ta tegutsemas siis, kui Eesti suusarahval taas rahvuskoondisega suurde suusamaailma uks lahti tehti. Eriti soojalt meenutavad teda meie toonased kahevõistluse tipud, kelle säravaimad teod said teoks ikka hea organisaatori Arne abile. Nagu jagus teda läbi aastate ka abikaasa Kersti kõrvale naiste korvpallile kaasa aitamas…

Ega miski iseloomusta lahkunud suusameest Arnet paremini kui tema treeneri , legendaarse Laur Lukini öeldu, et – Arne oli äärmiselt elujõuline ja sõbralik, seda algusest kuni lõpuni… Teda jagus ikka kõiges ja kõigile… Eks ta oli ka see , kes just algusaastatel tegi minust ka treeneri. Just oma positiivse hoiaku ja usuga…»