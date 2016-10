Soome hokilegend suri vaid 61-aastasena

Seitsme hooaja jooksul mängis Hagman NHLis 237 mängu. NHLis kuulus ta Boston Bruinsi ja Edmonton Oilersi ridadesse, samuti mängis ta vahepeal Põhja-Ameerika tugevuselt teises hokiliigas ehk WHAs Quebec Nordiquesi eest. Vahepealsetel aastatel põikas napi mänguajaga rahulolematu Hagman ka tagasi kodumaale, esindades Helsinki IFK-d. 1976. aasta taliolümpiamängudel sai ta Soome koondise ridades neljanda koha.

Hagman naasis NHLi 1980ndate aastate alguses, kuid Oilersis kärpis tema mänguaega asjaolu, et ründes oli Oilersil toona juba võimalus kasutada Mark Messieri ja Wayne Gretzkyt. Hagmani mängijakarjääri lõpetas hooajaeelses treeninglaagris saadud vigastus. Hiljem on ta juhendanud mitmeid Soome klubisid ja ka Martigny meeskonda Šveitsis. NHLi jõudis ka Hagman poeg Niklas, kes on tänaseks naasnud kodumaale karjääri lõpetama.

MTV Sport kirjutab, et Hagman suri pikaajalise haiguse tagajärjel. Laupäeval viidi ta haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa ja jäähokilegend lahkus siit ilmast teisipäeval.