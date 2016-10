Vale-Alonso ja õige Button: vormelitähed külvasid Jaapani rongis segadust

Nagu kirjeldas jaapanlasest poolehoidja väljaandele Motorsport Magazine, kulus veidi aega, enne kui staarid paljastati. «Ajasime ühe sakslasega perroonil juttu, kui kaks Jensoni ja Fernando maskidega meest välja ilmusid ja lollitama hakkasid. Tuttav, kellega rääkisin, ütles, et kuule, see Alonso on ju tegelikult Daniel Ricciardo,» vahendab Ilta-Sanomat.

«Mul ei olnud mingit põhjust teda uskuda, aga hüppasin rongile ning sattusin täpselt kahe maskiga mehe ja nende kaaskonna keskele. Mulle hakkas aina rohkem tunduma, et «Jenson» oligi Jenson ise,» kirjeldas fänn edasist sündmuste käiku. Lõplikult reetis vormelitähed McLareni tänavune testisõitja ja järgmise hooaja põhisõitja Stoffel Vandoorne, kelle fänn ära tundis. «Küsisin, kas maski taga on tõesti Button, ja ta noogutas,» kirjeldas fänn.

«Lõpuks tegi «Jenson» ise ka suu lahti ja see oli tõesti tema. Nad lasid Ricciardoga rahvale muusikat ja kõik naersid, mis on Jaapani rongides väga haruldane,» rääkis jaapanlane, kes töötab enda sõnul Michelini rehvifirmas. Nii arutlesid nad lõpuks Buttoniga peaaegu tund aega rehvide teemal ja rääkisid ka 2009. aasta maailmameistri tulevikuplaanidest.

«Teised sõitjad, kui mu vormelihull naine kõrvale jätta, ei saanud arugi, mis toimub. Mõtlesin, et see pole ju võimalik... On alles vahva sell!» kiitis fänn Buttonit. «Kumbki ei võtnud kordagi maski peast, aga mul on rohkem kui piisavalt tõendusmaterjali, muuhulgas mitu Twitteri-postitust. Soovisin Jensonile edu ja ütlesin Vandoorne’ile, et ta peab uueks hooajaks ka juba maski valmis panema. Ei teagi samas, kas mul on mõtet järgmisel aastal üldse Suzukasse minna, sest seda kogemust on võimatu ületada,» naeris jaapanlasest fänn.