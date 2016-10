Horvaatia veteran sai mängudele panustamise eest karistada

DFB rõhutas karistuse määramisel, et ei leidnud mingeid märke mängutulemusega manipuleerimisest ja Olic ei pannud raha oma klubi mängudele, kuid selline tegevus on reeglitega siiski keelatud isegi juhul, kui jalgpallur peaks kasutama panuse asetamiseks kolmandat osapoolt. Kõnealused panused tehti 26. augusti ja 11. septembri vahel ning sealhulgas oli Saksamaa esiliiga üheksa mängu, vahendab BBC.

Peaaegu kõik panused olid kolmekohalised ning need tehti internetis. «Muidugi tegin suure vea. Summad polnud suured, tegutsesin vaid lõbu eesmärgil. Mul on juhtunu pärast väga kahju,» teatas Olic klubi kaudu tehtud avalduses.

Ka klubi määras talle suure rahatrahvi. 37-aastane Olic on Horvaatia koondise eest pidanud 104 mängu ja löönud 20 väravat, tema klubikarjääris on sellised meeskonnad nagu Berliini Hertha, Moskva CSKA, Zagrebi Dinamo, HSV, Müncheni Bayern ja Wolfsburg. Praegu ravib Olic põlvevigastust, mille ta sai 2. oktoobril liigamängus. 1860 München on hetkel liigatabelis 14. kohal ehk tagantpoolt neljas.