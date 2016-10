Man Unitedi ja Liverpooli mängu vilistav kohtunik tõi kaasa skandaali

Nimelt elab Anthony Taylor Manchesteris, Unitedi kodustaadionis Old Traffordist vaid kuue minuti kaugusel. Kohtunike kogu endine esimees Keith Hackett laussu BBC-le, et sellest tulenevat kriitikat tasuks juba eos vältida. «Keegi ei kahtle Taylori aususes ja erapooletuses, kuid mis siis, kui ta teeb mõne vale otsuse? See oleks talumatu.»

Ehkki Taylor pole kuidagi Unitediga seotud ja toetab ise hoopis madalamates liigades mängivat Altrinchami meeskonda, oleks Hacketti arvates võinud panna esmaspäevast mängu vilistama näiteks Mark Clattenburgi. Selle asemel on Newcastle’i poolehoidja Clattenburg sel mängul neljas kohtunik.

Eelmisel hooajal pidanuks Kevin Friend vilistama Tottenhami ja Stoke’i mängu, ent kuna Tottenham ja Leicester pidasid sel hetkel tiitliheitlust, Friend on aga Leicesteri poolehoidja, eemaldati ta targu sellelt kohtumiselt. Samas lubati Newcastle’i fännil Michael Oliveril vilistada Norwichi ja Crystal Palace’i kohtumist, ehkki mõlemad meeskonnad võitlesid sarnaselt Newcastle’iga liigasse püsimajäämise nimel. Kui BBC kohtunikke ametisse määravalt organisatsioonilt PGMOL aru päris, vastati sealt, et arvesse võetakse küll seda, millisele meeskonnale kohtunik pöialt hoiab, kuid mitte seda, kus ta elab.