Gert Kullamäe: arvasin õigesti, et Kalev tuleb teist poolaega pisut kergemalt mängima

«Eeldasin, et Kalev tuleb teist poolaega pisut kergemalt mängima ja nii läkski. Pidime selle olukorra ära kasutama ja lõpuni uskuma. Poolik koosseis ja vigastused ei tähenda seda, et keegi luba mängijatel võidelda. Näljase mängustiiliga on võimalus paljusid asju korvata ja lõpuks meile kuulunud lauavõitlus oli selle heaks näiteks. Arvasin, et seal võib Kalevil päris suur eelis olla,» rääkis Kullamäe pärast kohtumist.

Tartu jaoks oli hea märk ka Janar Taltsi ja Dorbeki esiletõus. Vanematest mängijatest otsib endiselt vormi Tanel Sokk. «Ei tasu loota, et mida õhemaks jääme, seda paremini mängima hakkame. Samas tuleb väljakul käinud noori kiita ja usun, et nad saavad sellistest kogemustest ainult indu juurde. Kuigi Kalevi ääred on sama pikad kui meie tsentrid, siis tegime kõik, mis suutsime. Kalev/Cramot on ka sellises reamängus magus võita,» märkis 15 punkti toonud Talts rahulolevalt.

Tartul on mõneks ajaks rivist väljas Kristen Meister (sääremarja venitus), pikemaks ajaks Kent-Kaarel Vene (kaelapiirkonna närvi pitsumine ja võimalik puukborrelioos) ja FIBA Meistrite liiga eelringis hea lauavõitlejana silma paistnud Venky Joisi põlves lõi välja vana kõhreprobleem.

«Proovime meeskonna poolt teha kõik, et Venky oleks vähemalt teisipäevases euromängus väljakul. Ükskõik, kas süstide või tablettide abiga. Muidugi peab ta sellega ise nõus olema, aga pikas perspektiivis pole see muidugi lahendus. Asi tundub päris tõsine olevat,» ütles Kullamäe murelikult.