Ott Tänak ja Raigo Mõlder alustasid Hispaania ralli laupäevast võistluspäeva kiiruskatse 8. kohaga, mis kergitas nad ka üldarvestuses 8. Tänaku sõnul vaatas ta päeva avakatsel ette juba ka järgmisele hooajale ja läbis katset just vaatega tulevikku.

Hispaania ralli algas Ott Tänaku ja Raigo Mõlderi jaoks suurepäraselt ja neljapäeva õhtul võideti publikukatse. Reede hommikul ei suutnud Tänak vihmastes ja mudastes oludes kiirust leida ning nelja kiiruskatse järel hoiavad eestlased 10. kohta, kaotust esikohal oleval Sebastien Ogierile on kogunenud 1.32,0.

Nädalavahetusel sõidetakse Kataloonias autoralli tänavuse MM-sarja 12. etapp ehk Hispaania ralli. Taas saab kaasa elada ka eestlastele, sest WRC-klassis on rajal Ott Tänak ja Raigo Mõlder, WRC2-klassis saavad aga jälle võimaluse oskusi näidata Sander Pärn ja tema britist kaardilugeja James Morgan.

Autoralli MM-sarja Hispaania ralli testikatsel sõitsid Ott Tänak ja Raigo Mõlder (Ford) välja neljanda aja. Kataloonia teedel sõidetaval rallil on tänao kavas üks ametlik kiiruskatse, millele antakse start kell 19.06.

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas wrc.com’ile antud intervjuus, et uueks hooajaks tehtavad muudatused seoses turvalisusega on muljetavaldavad.

Ogierilt võib järjekordse MM-tiitli röövida vaid tõeline ebaõnn

On vägagi tõenäoline, et sel nädalavahetusel selgub autoralli MM-sarja maailmameister. Volkswageniga sõitvale Sebastien Ogierile piisab tiitli kindlustamiseks teisest kohast ja kui tema lähim jälitaja Andreas Mikkelsen ei suuda Kataloonia rallit võita, on prantslase ülesanne veelgi lihtsam.