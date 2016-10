Skandaalne Fury loobus oma tiitlitest

28-aastane britt tunnistas, et tarbis kokaiini, põhjendades seda depressiooniga. Võimalik, et ta jääb ilma ka oma poksija litsentsist. Pärast 2015. aasta novembrit, mil ta sai jagu ukrainlasest Vladimir Klitškost, pole Fury poksiringi astunud. Kahel korral on ta loobunud kordusmatšist Klitškoga.

«Tegemist on järjekordse väljakutsega minu elus, kuid tean, et saan sellest jagu, nagu sain jagu ka Klitškost. Tunnen, et see on aus ja õiglane, kui need tiitlid on aktiivsed. Võitsin tiitlid ringis ning peaksin need ka ringis kaotama, kuid ma ei ole hetkel võimeline neid kaitsma. Raske on neid tiitleid vabaks lasta,» vahedas BBC Fury sõnu.

Fury promootor Hennessy Sports on seisukohal, et tiitlitest loobudes saab Fury rahulikult oma taastumisele keskenduda. Fury treenerist onu Peter Fury lubas, et poksija naaseb ringi ning seda tugevamana kui kunagi varem. «Ta võtab tagasi selle, mis on õigusega tema.»

Eile kogunes ka Briti Poksiliidu juhatus ning arutati Furylt poksilitsentsi ära võtmist. Suurbritannia meedia teatel jääbki Fury enda litsentsist ilma, kirjutab Eurosport. Otsus tehakse teatavaks täna.