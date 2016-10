Enesetappu kaalunud spordimaailma kõige ohtlikum naine naaseb ringi

Rousey viimane matš toimus rohkem kui aasta eest. Matš lõppes Rousey’le nokaudi ja tiitli kaotamisega Holly Holmile. Sealjuures oli tegemist vabavõitluse superstaari esimese kaotusega 12 võidu kõrval.

Holm ei suutnud aga oma tiitlit kaitsta ning kaotas selle Miesha Tate’ile, kes omakorda jäi 9. juulil alla Nunesile. Rousey suutis seda vööd enda käes hoida aga 2012. aasta novembrist kuni 2015. aasta novembrini, mis teeb temast kõige kauem ühte kaaluklassi valitsenud UFC tšempioni.

Judo Pekingi olümpiapronksi Rousey kaotus Holmile oli tema jaoks raske ning ta on tunnistanud, et kaalus toona ka enesetappu, kuid sai õnneks kaotusvalust siiski üle. Tema vastase Nunesi arvel on MMA-võitlejana 13 võitu ja 4 kaotust. Rousey ja Nunesi tiitlimatš peetakse Las Vegases UFC 207 raames.