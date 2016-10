Saluri rallikrossi EM-sarja viimasest etapist: Estering on minu lemmikrada

«Võin kindlalt öelda, et Saksamaa Estering on minu lemmikrada. Vahetult enne ärasõitu tegin oma Renault Twingoga testisõidu ja on täiesti selge, et auto taha hea tulemus küll ei jää,» ütles Siim Saluri pärast kodumaal läbiviidud edukat testi.

Lõppeva hooaja seni parim tulemus sündis südasuvel Rootsis. Höljesi rajal sõidetud etapil pääses Saluri esmakordselt finaali, mille lõpetas purunenud käigukasti tõttu kuuendana.

«Viimaselt testilt on kaasa võtta ainult positiivset,» ütles Saluri. «Meie selle hooaja murelapseks ongi olnud käigukast. Rallikrossis on heal stardil ülisuur tähtsus ja nüüd sain kinnitust, et kõik seaded klapivad ning võin julgelt lahingusse minna.»

Kuuest etapist koosneva hooaja kaks võistlust, septembris sõidetud Prantsusmaa ja Hispaania osavõistlused jäid Siim Saluril perekonna juurdekasvu tõttu vahele ja kõrget üldkohta saavutada pole enam võimalik.

Siim Saluri on enne hooaja viimast etappi EM-punktitabelis 46 sõitja hulgas 17. kohal, olles kogunud 19 punkti. Parimate lootustega läheb viimasele etapile Saksamaal eestlastest vastu Janno Ligur, kes hoiab EM-punktitabelis viiendat kohta.

Eelsõidud algavad Esteringil laupäeval 15. oktoobril, otsustavad stardid toimuvad pühapäeval.