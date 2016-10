Kultuuriminister spordipoliitikast: ühe lüli nõrkus ohustab kogu ahelat

Spordivaldkonna arengustrateegia «Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030» võttis Riigikogu vastu 2015. aastal. Selle eesmärk on tervena elatud eluea pikenemine, mis soodustab igaühe eneseteostust ja aitab kaasa ka majanduskasvule.

Kultuuriminister Saare sõnul peab Eesti jõudma Põhjamaade tasemele, kus vähemalt kaks kolmandikku elanikkonnast liigub ja teeb sporti. «Riiklikku spordipoliitikat tuleb vaadata laiahaardelise, planeeritud ja järjepideva tegevusena. See hõlmab valdkondi alates noortespordist tippspordini ja korras jooksuradadest olümpiaettevalmistuseni. Ühe lüli nõrkus ohustab kogu ahelat,» rääkis Saar.

Minister tõi näiteks, et paari aastaga on liikumisharrastajate arv kasvanud 45 protsendini elanikkonnast. See on Euroopa keskmine, kuid Põhjamaades liigub regulaarselt umbes 70% rahvast.

Olulise sportimise soodustajana märkis minister 2015. aastal käivitunud kõrgema kutsekategooria noortetreenerite toetust ning tuleva aasta septembrist rakenduvat noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni. Aasta hiljem, 2018. aastal seatakse sisse tööandja maksusoodustus tervise- ja spordikulutustelt. Valitsuses hiljuti heakskiidu saanud spordivaldkonna reform aga muudab selgemaks kogu spordisüsteemi rahastamise.

19. oktoobril tutvustab kultuuriminister aruannet Riigikogus, kus ta teeb toimunud arengute ja tulevikusuundade teemal ka pikema ettekande. Aruanne on avalikult kättesaadav pärast Riigikogu istungit.