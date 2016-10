Postimehe otsepilt: võrkpalli Balti liigas lähevad vastamisi Tallinna Selver ja Järvamaa Võrkpalliklubi

Noor ja vihane Selver

Selver pidi Balti liigas eelmisel hooajal leppima viienda kohaga, hiljem alistati aga Eesti meistrivõistluste finaalseerias Pärnu. Sel hooajal tehakse ainsa Eesti meeskonnana kaasa Meistrite liigas. Tuumik jätkab, muudatusi tehti vähe. Peatreener Rainer Vassiljev ei saanud Eesti koondise abitreeneri rolli tõttu hooaja eel klubi juures palju olla.

«Lähtuvalt Meistrite liigast komplekteerisime ka meeskonna. Minu soov oli, et need mehed, kes selle koha sinna välja võitlesid, saaksid seal ka mängida. Kõige suurem muutus on ukrainlasest sidemängija Dmitri Dolgopolov, kes tuli välismaale siirdunud Andres Toobali asemele. Temast sõltub palju, aga et olin eemal, siis pole teda veel väga palju näinud. Aga ta on töömees ja mängust arusaamine on hea. Nii Rauno Tamme kui Siim Ennemuist on teistes klubides minu käe all mänginud ja seal üllatusi pole,» sõnas Vassiljev.

Peatreener rõhutab, et võrreldes eelmise hooajaga on meeskonna keskmine vanus veelgi langenud: see oli 21,6, nüüd on 21,4.

Klubi eesmärk on juhendaja sõnul mängida medalitele. «Ja eurosarjas võimalikult palju mänge saada. Ning mul on ka isiklik eesmärk, nimelt soovin, et hooaja lõpus saaks iga mees öelda, et on parem mängija kui hooaja alguses. Siis võin ka treenerina rahul olla,» lisas ta.

Suure kolmiku kiusaja Järvamaa

Järvamaa tähtsaim uustulnuk on peatreener Laimons Raudsepp, kes oli pikki aastaid suurest võrkpallist eemal. Mängijatest on Selverist tulnud Martti Rosenblatt, Helar Jalg ja Johan Vahter ning leedulane Linas Petravicius. Lahkus eelmisel aastal mängiva abitreeneri rollis olnud Kristjan Õuekallas.

Raudsepp tunnustas hooajaleelsel pressikonverentsil alustuseks Eesti võrkpallirahvast ja avaldas tänu, et saab sellest taas suuremal määral osa. Seejärel ütles, et enne mängude algust on kõik meeskonnad võrdsed. «Alustame kõik puhtalt lehelt. Värisegu need, kes tulevad meie saali, ja ärge arvake, et me võõrsil teie selga prügiseks ei tee,» teatas uus juhendaja bravuurikalt.

Raudsepa sõnul võib Järvamaa meeskonna nimekiri veel mõningal määral muutuda. «Aga oleme meeskond, kel on taset ja sisu.»

Eelmisel aastal saadi Saja liigas 12. ehk eelviimane koht.