Seitsmevõistluse olümpiavõitja lõpetas 30-aastaselt karjääri

Rio olümpiamängudel hõbedale tulnud britt vihjas juba pärast mänge, et tõenäoliselt teeb ta kergejõustikuga lõpparve. Täna teatas ta sotsiaalmeedia vahendusel, et nüüd ongi kõik.

«Olen alati tahtnud lõpetada tipus olles ning ma ei kahetse mitte midagi,» teatas 30-aastane Ennis-Hill. «Mul on olnud imeline karjäär ning see on üks mu elu raskemaid otsuseid. Kuid praegu on õige aeg karjäär lõpetada.»

Lisaks kahele olümpiamedalile on Ennis-Hillil ette näidata veel kaks MM-kulda ning üks hõbe. Lisaks on ta 2010. aastast ka Euroopa meister. Tema seitsmevõistluse isiklik rekord pärineb Londoni olümpialt, mil ta võitis 6955 punktiga kuldmedali.