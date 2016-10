Fury maailm variseb kokku: mees jäi ilma ka poksija litsentsist

Depressiooni vastu narkootikumidega võitlevat Furyt on viimasel ajal ümbritsenud skandaal skandaali järel. Eile kogunes Briti Poksiliit ning arutas, kuidas temaga edasi minna. Täna tehtud otsus on aga karm: mehe poksijalitsents peatati seoses antidopingu reeglite vastu eksimisega, mille uurimist aga jätkatakse.

Ilmselt ei tule uudis Furyle üllatusena ning seetõttu lasi ta ka oma tiitlid vabaks. «Võite võtta minult kõik, mille nime olen töötanud, kuid kõik, mida saan teile öelda, on see, et ma ju ütlesin teile,» kirjutas Fury viimati Twitterisse, viidates postitusega Vladimir Klitško alistamisele.

Esimesed uudised Fury positiivse dopinguproovi kohta ilmusid juunis. ESPN kirjutas hiljuti, et ka poksija 22. septembril antud dopinguproov sisaldas kokaiini. Ajakirjale Rolling Stone antud intervjuus tunnistas Fury kokaiini tarvitamist.

«Ma olen oma elu jooksul teinud palju asju. Olen tarvitanud palju kokaiini. Väga palju. Miks ma ei peaks kokaiini tarvitama? See on ju minu elu. On ju nii? Ma võin teha, mida ise tahan,» rääkis Fury intervjuus. «Jah, ma olen kokaiini tarvitanud. Paljud inimesed on seda teinud. Mis see üldse asjasse puutub? See ei ole sooritusvõimet parandav dopinguaine.»