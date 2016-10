Sport kolib Aasiasse ja Katari ehk Euroopas enam tippvõistlusi ei näe

Euroopa spordisõbral tuleb paljude suurvõistluste vaatamiseks välja käia väga palju raha või leppida nende jälgimisega telepildi vahendusel. Järgmised kolm olümpiat peetakse Aasias: 2018. aasta taliolümpia Lõuna-Koreas Pyeongchangis, 2020. aasta suveolümpia Jaapanis Tokyos ja 2022. aasta talimängud Hiinas Pekingis. Lisaks toimuvad 2019. aasta korvpalli meeste maailmameistrivõistlused esimest korda Hiinas Pekingis, võrkpalli naiste 2018. aasta MM peetakse Tokyos (nagu ka 2006. ja 2010. aasta tiitlivõistlused). 2019. aasta ragbi MM peetakse Jaapanis. Meeste käsipalli 2015. aasta MM toimus Kataris, naiste järgmine MM tuleb Saksamaal ning 2019. aasta oma Jaapanis. Need on vaid suuremad näited. Kuulduste järgi on Hiina keskvalitsus seadnud kindlaks sihiks saada enda kätte ka 2030. aasta jalgpalli MMi korraldamine.