Kuidas võeti Norra pommuudis vastu Rootsis?

Positiivse dopinguproovi andnud Norra suusastaar Therese Johaug andis täna ka pressikonverentsi, kus ta koos suusaliidu esindajatega jagas juhtunu kohta kommentaare. Pressikonverentsil võitles Johaug pisaratega ning avaldas, et tegemist on eksitusega ja sihilikku pettust ei ole olnud.

Automaatselt saab Johaug nelja-aastase võistluskeelu, mis tõenäoliselt väheneb kaduvalt väikeseks

Norra suusaliit teatas täna, et murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port ütles, et Johaugi ootab automaatselt ees nelja-aastane võistluskeeld, mis aga lõpuks võib väheneda pea olematuks.