Video: CSKA korvpallureid karastati enne tähtsat mängu omapärasel moel

Galatasaray fänne loetakse Euroopa häälekamate sekka ja CSKA peatreener Dimitris Itoudis kasutas mängijate ettevalmistamiseks huvitavat nippi. CSKA saal oli eilse treeningu ajal loomulikult tühi, aga kõlarite heli pandi põhja ja lasti Galatasaray fännide laule ja hüüdeid.

Itoudis on sarnast lahendust kasutanud ka varem - kreeklasena teab ta väga hästi, kui lärmakad on Ateena Panathinaikose poolehoidjad ja CSKA mängijad on treeninud ka Ateena klubi fännide lärmi saatel.

Video CSKA ettevalmistusest: