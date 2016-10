Kowalczyk ja Saarinen näitasid, mida nad Johaugi põhjendusest arvavad

Klostebooli nime kandva steroidiga põrunud Johaug kasutas enda sõnul päikesest põlenud huulte raviks Trofodermini kreemi, mis ainet sisaldaski. Samas oli koondise arst lubanud tal kreemi kasutada ning kinnitanud, et midagi keelatut seal ei ole.

Ent Norra väljaanded soetasid pärast positiivse dopinguproovi avalikustamist Itaaliast samasuguse Trofodermini kreemi ja avastasid, et kreemi karbil on suurel ja selgelt antud hoiatus, et see sisaldab dopingut. Samasisuline sõnum on ka ravimi infolehel, aga kreemituubil endal mitte.

Johaugi konkurendid Justyna Kowalczyk (Poola) ja Aino-Kaisa Saarinen postitasid täna sotsiaalmeediakanalisse Twitter pildid just Trofodermini karbiga ja näitasid sellega, et ei usu Johaugi tiimi põhjendusi.

Ladne opakowanie tej maści pic.twitter.com/7igzwkrNcO — Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) October 13, 2016

Kävin uteliaisuuttani Livingon apteekissa katsomassa miltä pakkaus näyttää. Voiko tästä paketista lääkäri erehtyä sopingin suhteen? pic.twitter.com/hK7JXYtjs5 — Aino-Kaisa Saarinen (@Aino_Kaisa) October 13, 2016

Kowalzcyk postitas hiljem Twitterisse ka iroonilise teksti: «Mu Twitteri konto on Norras väga populaarseks saanud. Mul pole seda vaja. Mind ei huvita päikesekreemid.»