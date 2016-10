Saarinen loodab, et WADA võtab Norras toimuva luubi alla

Ajaleht Dagebladet uuris Soome suusatippudelt Sami Jauhojärvilt ja Aino-Kaisa Saarinenilt, mida nemad kolleegiga juhtunust arvavad. «See on kurb, pettumust valmistav ja šokeeriv. Kaks eelmise aasta Norra koondise liidrit andsid mõlemad positiivse proovi. Olen šokis,» ütles Saarinen. «Kas me saame Johaugi ja tema arsti juttu usaldada? Loodan, et WADA (Rahvusvaheline Antidopingu Organisatsioon) uurib põhjalikult, mis Norras tegelikult toimub. Usaldan WADAt ja ootan neilt põhjalikku uurimist.»

Jauhojärvi lisas: «Arst on kahel korral eksinud ja sportlase elu rikkunud. Norra vajab oma meeskonda paremaid arste.» Soomlane ise ütles, et tema pole kunagi huulekreeme kasutanud. «Kuidas on võimalik anda positiivne dopinguproov pärast millegi huultele määrimist?» küsis ta. «Eksperdid uurivad asja, kuid minu peas tundub see kummaline.»