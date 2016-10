Kalastajad loodavad 120 aastase pausi järel taas olümpiale pääseda

Ala katuseorganisatsioon kinnitab, et kalastamine annaks olümpiamängudele juurde värvi ja universaalsust, kuna tegemist on ülemaailmselt väga populaarse alaga. Kriitikud toovad omakorda miinuspoolena välja, et hea tulemuse saavutamiseks on vaja liiga palju õnne, vahendab BBC.

Kõik kinni püütud kalad lastaks Tokyo olümpial tagasi vette, seega ei tohiks ka loomakaitsega suuri probleeme tulla.

Seni on uutest aladest Tokyo mängude kavasse kinnitatud rulasõit, pesapall/softpall, surfamine, sportronimine ja karate.