Rootslaste lihtne nipp, kuidas dopingu tarvitamist vältida

Eile selgus, et Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine. Johaug kasutas anaboolsete steroidide hulka kuuluvat klostebooli, mis sattus naise sõnul tema kehasse päiksepõletuse vastase kreemi Trofotermini kaudu. Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda oma katkistele huultele määrida. Kreem osteti Itaalia väikelinna Livigno apteegist, kus Norra koondis laagris oli.

Rydqvisti sõnul on juba ainuüksi fakt, et välismaa apteegist lihtsameelselt ravimeid ostetakse, veider. «Rootsi koondis ei osta kunagi ühtegi ravimit piiritagusest apteegist,» ütles ta NRKle. Kogu olukorda peab Rydqvist äärmiselt kummaliseks, eriti arvestades, et mõne aja eest jäi astmaravimi kasutamisega vahele Sundby. «Ma ei kujuta ette, millega Norra arstid tegelevad.»

Rydquist on mitmekordne Rootsi meister ning 2015. aasta MMil kuulus ta hõbedasse teatenelikusse.