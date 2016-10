Jalgpalli otsepilt: liider Infonet võttis Tammeka vastu kohustusliku võidu

Mängu ainsa värava lõi kohtumise 41. minutil Aleksandr Kulinitš. Infonetil on tabelis 33 peetud mänguga 73 punkti. Mängu vähem pidanud Tallinna Levadial on punkte 69, kaks mängu vähem pidanud Nõmme Kaljul 66. Nõmmekatega sama palju punkte on kogunud ka Tallinna Flora, kes on meistrivõistlustel pidanud 32 mängu. Tartu Tammeka on 35 silmaga tabelis kaheksas, mängu vähem pidanud Narva Trans edestab Tammekat punktiga.

Homme on vastamisi Sillamäe Kalev ja Tallinna Levadia, Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju (Postimehe otsepilt), Rakvere Tarvas ja Pärnu Linnameeskond ning Narva Trans ja Tallinna Flora.

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tallinna Infonet – Tartu Tammeka

Reedel 14. oktoobril kell 19.00 Tallinnas Infoneti Lasnamäe staadionil

Koondisepaus on läbi ning taas on kõigi vutihuviliste pilgud suunatud Premium liigale, mille lõpuni jääb neli ülipõnevat vooru. 33. voorule annavad avapaugu liiga liider Tallinna Infonet ning tabelis kaheksandal kohal asuv Tartu Tammeka. Koduvõistkonnal on meistritiitliks vaja kõik järelejäänud matšid võita, kas tartlased suudavad Infoneti kulgu muuta?

Sel hooajal on omavahel madistatud kolmel korral ning kui märtsis alistas Infonet ülikoolilinlased koguni 4:0, siis kaks ülejäänud kohtumist olid märksa tasavägisemad – mais võitsid tallinlased pärast kaotusseisu jäämist 2:1, augustis piisas tartlaste alistamiseks ühest väravast. Kusjuures igas omavahelises matšis on sel aastal skoorinud Vladimir Voskoboinikov. Kas ta teeb taas Tammeka elu keeruliseks?

Viimatises voorus leppis Infonet iluväravaid pakkunud mängus Levadiaga 2:2 viiki ning Tammeka kaotas Paide Linnameeskonnale 1:4. Kollaste kaartide tõttu peavad tänase heitluse vahele jätma Infoneti tähtsad lülid Vladimir Avilov ning Jevgeni Harin. Millise pitseri see mängule jätab?

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: «Kõik järelejäänud mängud on sammud eesmärgi poole. Kui seda sammu ei astu meie, teeb seda vastane. Me ei taha kellelegi teed anda ning esimese sammu peame tegema mängus Tammekaga, et mitte konkurentide selga vaatama jääda. Ootame oma fännide toetust ning anname endast võiduks kõik.»

Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov: «Iga järelejäänud kohtumine on määrava tähtsusega, seega ainus tulemus, millega võime rahule jääda, on võit!»

Tammeka peatreener Indrek Koser: «Hooaeg hakkab lõppema ja on jäänud veel seitsmenda koha eest võidelda. Teeme endast kõik, et tõusta seitsmendale tabelireale ja samuti sooviksime nurjata Infoneti tiitlilootused!»

Tammeka poolkaitsja Reio Laabus: «Meie viimane võimalus sel hooajal Infonetilt punkte röövida. Sõidame Tallinnasse kindla eesmärgiga vastaselt punkte röövida ning ise platsil hingestatud mängu näidata!»