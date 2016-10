Soome spordijurist: miks Johaugile kohe võistluskeeldu ei määratud?

Marit Björgen annab Norras pressikonverentsi

Täna Eesti aja järgi kell 16 annab Norras pressikonverentsi kuuekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Marit Björgen, kes kommenteerib oma koondisekaaslase Therse Johaugi dopingujuhtumit. Seni pole paljud Norra suusakoondislased sellel teemal sõna võtnud, kirjutab Aftenposten.

Rootsi meedia: Norra on koos Johaugiga pisarates küsides, et kuidas see sai juhtuda

Rootsi meedia haksledab mõnuga naaberriigi Norra tippsuusatajat Therese Johaugi tabanud dopinguskandaali, kirjutades et norrakad on koos Johaugiga pisarates ja küsivad, et kuidas see juhtuda sai.

Rootslaste lihtne nipp, kuidas dopingu tarvitamist vältida

Rootsi suusataja Maria Rydqvist rääkis Therese Johaugi dopingujuhtumi taustal, et tegemist on sedasorti veaga, mis ei oleks Rootsi koondise puhul võimalik.

Saarinen loodab, et WADA võtab Norras toimuva luubi alla

Eile selgus, et Norra suusatipp Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine. Johaug kasutas anaboolsete steroidide hulka kuuluvat klostebooli, mis sattus naise sõnul tema kehasse päiksepõletuse vastase kreemi Trofotermini kaudu. Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda oma katkistele huultele määrida.

Ravi, rumalus või nahaalne dopingu tarvitamine?

Norra suusatajate puutumatu staatus on kõikuma löönud. Eile jõudis avalikkuse ette uudis, et Norra suusaäss Therese Johaug andis septembris positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine.

Kowalczyk ja Saarinen näitasid, mida nad Johaugi põhjendusest arvavad

Positiivse dopinguproovi andnud Norra suusastaar Therese Johaug andis täna pressikonverentsi, kus ta koos suusaliidu esindajatega jagas juhtunu kohta kommentaare. Pressikonverentsil võitles Johaug pisaratega ning avaldas, et tegemist on eksitusega ja sihilikku pettust ei ole olnud.

10 olulist uudist, mida võiksid teada

Johaug kasutas ravimit, mille karbil on selge sõnum: kreem sisaldab dopingut

Suusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi, kui jäi vahele ainega nimega klostebool. Saatuslik keemiline ühend sisaldub päikesepõletust ravivas Trofodermin kreemis ning Johaug väitis tänasel pressikonverentsil, et kasutas kreemi septembrikuises Itaalia treeninglaagris, kus norralanna alahuul ära põles.

Johaugi vabandus ajas soomlased naerma

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi, mis sisaldas ainet nimega klostebool. Naine väidab, et tarvitas dopinguainet päikesepõletusest kahjustatud huulte ravimiseks. Soomlastele pakub selline vabandus aga nalja.

Automaatselt saab Johaug nelja-aastase võistluskeelu, mis tõenäoliselt väheneb kaduvalt väikeseks

Norra suusaliit teatas täna, et murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port ütles, et Johaugi ootab automaatselt ees nelja-aastane võistluskeeld, mis aga lõpuks võib väheneda pea olematuks.

Johaug põrus ainega, mida kasutasid kunagi Ida-Saksamaa sportlased

Norra Suusaliit andis täna teada, et nende tähtsuusataja Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Johaug kasutas pressiteate vahendusel päikesepõletuse tõttu kreemi nimega Trofodermin ja see sisaldas aga klostebooli. Viimati nimetatud ainet Johaugi proovist ka leiti.

Norralasest olümpiavõitja Therese Johaug jäi dopinguga vahele

Suusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi.