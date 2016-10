Kuu aja jooksul tutvus tennisega enam kui 600 last

Kõige aktiivsemalt osaleti Tallinna klubidest TC 2000s, Fredi Vöörmani Tenniseakadeemias ja US Tenniseakadeemias. Väljaspool pealinna võiks esile tuua Tabasalu Tennisekooli ja Tähtvere Tennisekooli, vahendab alaliidu kodulehekülg.

«Kui mõned aastad tagasi tennisekuul osalenud lapsed ei pruukinud oma elukoha lähedal tennisetreeningule saada ja pidid sellepärast tennisest loobuma, siis uute hallide lisandumisega peaks see mure vähenema,» nentis tennisekuu korraldaja Riho Kallus. «Tänavu olid heaks näiteks uued hallid Rakveres ja Laagris, kus mõlemas osales ligi 30 last. Loodame, et need lapsed oma huviga jätkavad.»

Kõik lapsed olid oodatud 8. oktoobril suurele lõpupeole Audentese tennisehallis, kus Tibu, Lotte ja tennisetreenerid lastega aega veetsid. Nagu ikka, lõppes pidu uhke tordiga.