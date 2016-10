Ülipõnev tiitliheitlus tüürib haripunkti poole, Rakveres mängitakse au peale

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tallinna Infonet – Tartu Tammeka

Reedel 14. oktoobril kell 19.00 Tallinnas Infoneti Lasnamäe staadionil

Koondisepaus on läbi ning taas on kõigi vutihuviliste pilgud suunatud Premium liigale, mille lõpuni jääb neli ülipõnevat vooru. 33. voorule annavad avapaugu liiga liider Tallinna Infonet ning tabelis kaheksandal kohal asuv Tartu Tammeka. Koduvõistkonnal on meistritiitliks vaja kõik järelejäänud matšid võita, kas tartlased suudavad Infoneti kulgu muuta?

Sel hooajal on omavahel madistatud kolmel korral ning kui märtsis alistas Infonet ülikoolilinlased koguni 4:0, siis kaks ülejäänud kohtumist olid märksa tasavägisemad – mais võitsid tallinlased pärast kaotusseisu jäämist 2:1, augustis piisas tartlaste alistamiseks ühest väravast. Kusjuures igas omavahelises matšis on sel aastal skoorinud Vladimir Voskoboinikov. Kas ta teeb taas Tammeka elu keeruliseks?

Viimatises voorus leppis Infonet iluväravaid pakkunud mängus Levadiaga 2:2 viiki ning Tammeka kaotas Paide Linnameeskonnale 1:4. Kollaste kaartide tõttu peavad tänase heitluse vahele jätma Infoneti tähtsad lülid Vladimir Avilov ning Jevgeni Harin. Millise pitseri see mängule jätab?

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: «Kõik järelejäänud mängud on sammud eesmärgi poole. Kui seda sammu ei astu meie, teeb seda vastane. Me ei taha kellelegi teed anda ning esimese sammu peame tegema mängus Tammekaga, et mitte konkurentide selga vaatama jääda. Ootame oma fännide toetust ning anname endast võiduks kõik.»

Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov: «Iga järelejäänud kohtumine on määrava tähtsusega, seega ainus tulemus, millega võime rahule jääda, on võit!»

Tammeka peatreener Indrek Koser: «Hooaeg hakkab lõppema ja on jäänud veel seitsmenda koha eest võidelda. Teeme endast kõik, et tõusta seitsmendale tabelireale ja samuti sooviksime nurjata Infoneti tiitlilootused!»

Tammeka poolkaitsja Reio Laabus: «Meie viimane võimalus sel hooajal Infonetilt punkte röövida. Sõidame Tallinnasse kindla eesmärgiga vastaselt punkte röövida ning ise platsil hingestatud mängu näidata!»

POSTIMEHE TELEMÄNG

Paide Linnameeskond – Nõmme Kalju

Laupäeval 15. oktoobril kell 13.00 Paide linnastaadionil

Nõmme Kalju jätkab oma tiitlijahti külaskäiguga Paide Linnameeskonnale. Tabeli kolmandal Kaljul on endiselt olemas kõik võimalused meistrikarikaks, nad on liidrist Infonetist ühe vähempeetud mängu juures nelja punktiga maas. Viiendal kohal paiknev Paide võitleb oma positsiooni säilitamise eest, neil on täpselt sama palju punkte Sillamäe Kaleviga.

Kuigi paberil võib külalisi pidada tugevamaks võistkonnaks, on selle hooaja vastasseisud olnud vägagi tasavägised. Kui 23. aprillil suutis Kalju koduväljakul 1:0 võita, siis juba nädal hiljem mängiti Kesk-Eestis 1:1 viiki. Sama skooriga lõppes ka augustikuine vastasseis, kus Paidele päästis punkti Taavi Rähni lisaminutite tabamus. Heas hoos Paide on võitnud viimased kaks kohtumist järjest, viimati alistati võõrsil Tartu Tammeka 4:1. Kalju pole kaotusekibedust tundnud viimases kolmes Premium liiga matšis, eelmisest voorust võtavad nad kaasa 3:1 võidu Sillamäe Kalevi üle.

Paide loots Meelis Rooba: «Koondisepausi järel saame jätkata koduse liigaga, kus vastaseks Nõmme Kalju. Sel hooajal on Kaljuga mängud olnud väga pingelised ja usun, et suudame kodupubliku näidata sellist mängu, millega kaasnevad punktid.»

Paide ründaja Martin Kase: «Ees on ootamas tähtsad kohtumised, kus soovime näidata head mängu ja oma punktiskoori suurendada. Kõik poisid on nüüd puhanud ja valmis võiduseeriat jätkama Kalju vastu. Tulge omasid staadionile toetama!»

Kalju peatreener Sergei Frantsev: «Hooaja lõpp on lähedal, kõik järelejäänud mängud on tähtsad. Sel hooajal oleme Paidele juba punkte kaotanud, oleme Paidesse mängule minnes sajaprotsendiliselt keskendunud.»

Kalju keskkaitsja Henrik Pürg: «Paidega tuleb võitluslik mäng, aga siht on silme ees ja lähme viimastele mängudele ainult võidumõtetega.»

Flora vajab tiitliheitluses püsimiseks Rauno Sappineni väravaid. FOTO: Sander Ilvest

Narva Trans – Tallinna Flora

Laupäeval 15. oktoobril kell 16.00 Narva kunstmurustaadionil

Mängu näitab otsepildis ETV.

Pingelisele 33. voorule paneb punkti telemäng meeskondade vahel, kes mõlemad lõid viimases voorus kuus väravat! Vastamisi lähevad Narva Trans ning Tallinna Flora. Esinelikust kõige kehvemal positsioonil olev Flora vajab kindlasti võitu, et tiitlit püüda – hetkel ollakse liidrist Infonetist nelja punktiga maas. Trans võitleb samal ajal seitsmenda koha säilitamise eest. Neil on hetkel kirjas 36 punkti, kuid vaid punkt vähem on enne vooru algust kirjas nende taga luuraval Tartu Tammekal.

Selle aasta kolm omavahelist Premium liiga matši on tüürinud võidusadamasse Tallinna Flora. Kui kahes kodumängus oldi kindlad ning võideti vastavalt 3:0 ja 4:1, siis maikuine väljasõit piirilinna võis pealinnaklubi poolehoidjad ahastuse äärele viia. Kolm võidupunkti nopiti alles kohtumise lisaminutitel, mil Brent Lepistu lõi 2:1 võidu toonud värava. Kas laupäeval toimub põnevusetenduse kordus? Narva elu teeb raskemaks tõik, et nende poolelt peavad mängu vahele jätma Igor Ovsjannikov, Dmitri Prošin ning Dmitri Barkov.

Transi peatreener Adjam Kuzjajev: «Loodan, et paus tuli meile kasuks. Sooviksime lõpetada hooaja positiivselt. Loomulikult on meil probleeme koosseisuga, aga selline olukord annab võimaluse varumängijatele ning noortele end meie fännidele näidata.»

Transi keskkaitsja Roman Nesterovski: «Pausi ajal saime teha palju tööd. Kahjuks kaartide ja vigastuste tõttu ei saa paljud sellest mängust osa võtta. Me teeme kõike, et koduväljakul võita. Ootame fänne viimastele selle hooaja mängudele!»

Flora juhendaja Argo Arbeiter: «Läheme Narva vastu mängima lähtudes seisust, kuhu oleme ise end pannud – iga mäng on meie jaoks ülioluline. Peame kõik viimased mängud võitma ja seda läheme tegema ka Narva vastu.»

Flora ääreründaja Maksim Gussev: «Narva Trans on sel hooajal näidanud väga head mängu. Meie omavahelised kohtumised on alati väga rasked ning pingelised olnud. Peame olema keskendunud 100% kogu 90 minuti vältel ning mängima oma mängu.»

Sillamäe Kalev – Tallinna Levadia

Laupäeval 15. oktoobril kell 13.00 Sillamäe Kalevi staadionil

Mängu näitab otsepildis portaal Jalgpall.ee.

Laupäeval sõidab Ida-Virumaale punkte korjama Premium liiga tabelis teist kohta hoidev Tallinna Levadia, kelle vastaseks on kuuendal positsioonil asetsev Sillamäe Kalev. Kui Levadia on punktiga maas liider Infonetist, siis Kalev asub samadel punktidel Paide Linnameeskonnaga, kellega nad kõigest väest viienda koha pärast võitlevad.

Sillamäe pole viimases kahes mängus võidurõõmu maitsnud, alla jäädi nii lähikonkurendile Paide Linnameeskonnale kui ka Nõmme Kaljule. Levadia seevastu teeninud viimasest viiest kohtumisest neli võitu ning ühe viigi. Suudavad nad Sillamäel oma hoogu jätkata? Tänavu on koduliigas vastamisi mindud kolmel korral ning kõik mõõduvõtud on lõppenud Levadia võiduga – aprillis jäi skooriks 2:0, mais ja augustis 2:1.

Kalevi abitreener Vadim Dobiža: «Premium liiga on lõppfaasis, kus iga mäng võib dramaatiliselt tabelit mõjutada. Kohtumised liidrite vastu on alati põnevad ja arvan, et erandiks ei ole ka see mäng. Kindlasti on Levadia praegusel hetkel väga motiveeritud ja see tähendab meie jaoks ülirasket mängu, aga meil on vaja ikkagi keskenduda oma mängule ning näidata oma tugevaid külgi.»

Kalevi poolkaitsja Deniss Tjapkin: «Hooaja lõpuni on jäänud vähe mänge ning tahaksime tunda kodupubliku toetust. Kutsume kõiki staadionile ning üritame rõõmustada meie fänne ilusa mängu ja hea tulemusega!»

Levadia juhendaja Igor Prins: «Mängime kõigis eelseisvates mängudes ainult võidule. Ida-Virumaal pole kunagi kerge ning ees ootab väga võitluslik kohtumine. Meie eesmärgiks on kolm punkti.»

Levadia keskkaitsja Igor Morozov: «Meie eesmärgiks on võit! Valmistume ja häälestume mänguks maksimaalselt.»

Rakvere Tarvas jahib jätkuvalt esimest võitu. FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Rakvere Tarvas – Pärnu Linnameeskond

Laupäeval 15. oktoobril kell 13.00 Rakvere linnastaadionil

Mängu näitab otsepildis portaal Jalgpall.ee.

Seni ainsana liigas võiduta püsival Rakverel avaneb allesjäänud hooaja parim võimalus võiduarve avanemiseks laupäeval, kui kodus võetakse vastu Pärnu Linnameeskond. Kõigis kolmes senises omavahelises mängus on küll peale jäänud Pärnu, kuid põnevust on kahes viimases mängus olnud küllaga ning kindlalt pole pärnakad saanud end tunda kuni lõpuvileni.

Ühtlasi teab Tarvas, et kui Pärnut ei võideta, tähendab see, et ka matemaatiliselt saab selgeks nende naasmine esiliigasse. Pärnul on seega võimalus kindlustada lõplikult üheksas koht, ent sealt kõrgemale tõusta on suvepealinlastel isegi võidu korral raske. Praegu lahutab neid seitsmendal kohal olevast Narva Transist kümme ning kaheksandal real olevast Tartu Tammekast üheksa punkti.

Sel hooajal kaks korda Narva Transilt punkte näpanud Tarvas lootis kindlasti sama teha ka viimases voorus, kuid teisel poolajal nende mäng lagunes ja lõpuks tuli vastu võtta suur 0:6 kaotus. Selles mängus saadud punase kaardi tõttu ei saa Tarvast Pärnu vastu aidata keskkaitsja Jaanus Kaasik. Kuigivõrd paremini ei käinud ka Pärnu käsi, sest kodus kaotati 1:6 Tallinna Florale, Henri Hansoni auvärav mängu lõpuminutitel oli pärnakatele nõrgaks lohutuseks.

Tarva peatreener Urmas Kirs: «Senised mängud on olnud väga tasavägised. Võidab see, kes rohkem tahab!»

Tarva poolkaitsja Joonas Ljaš: «Tahame pakkuda rõõmu just eelkõige neile fännidele, kes on tribüünidele alles jäänud, hoolimata sellest, et meil on raske aasta käsil ja tulemused kehvad. Nad väärivad head tulemust meilt lõpuks, sest nad on meiega nii heas kui ka halvas.»

Pärnu peatreener Marko Lelov: «Eks Rakvere paneb kindlasti oma viimase jõu just sellese mängu. Teades nende sitkust ja visadust, saab tulema põnev lahing mõlemale poolele.»

Pärnu keskkaitsja Magnus Villota: «Kindlasti tuleb raske ja võitluslik mäng. Läheme mängu võitma nagu ka igat mängu. Kui surume oma mängu peale, siis tuleb ka tulemus.»