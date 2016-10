Karm süüdistus: kas Ronaldo petab raha nimel meediat?

Ajalehed ja ajakirjad kirjutavad juba mõnda aega Ronaldo suhtest endise Hispaania missi Desire Corderoga. Nüüd teatas ajakiri Sport, et kogu see armulugu võib olla Ronaldoga seotud inimeste poolt välja mõeldud.

Vandenõuteoreetikud arvavad, et suhe on loodud vaid äri eesmärgil, et Ronaldot paremini pildis hoida. Kuna mehe pikajaline suhe supermodelli Irina Shykiga on juba mõnda aega läbi, siis oli vaja Ronaldo taas kollases meedias kuidagi esile tõsta. Kasu on viimasel ajal lõiganud ka Cordero, kelle populaarsus sotsiaalmeedias on tohutult kasvanud.