Björgen Johaugi dopinguskandaalist: sama asi oleks võinud juhtuda ka minuga

«Mul on väga raske Thereset sellises seisundis vaadata. Juhtunu on uskumatu ja kohutav. Tean, milliste väärtuste eest Therese seisab ja milline ta iseloom on. Võime olla väga hoolikad, aga sama asi võinud juhtuda ka minuga. Therese rääkis koondisele juhtunust kolmapäeva õhtul ja olime kõik šokis. Peame kokku hoidma ja lootma parimat,» rääkis Björgen meediale.

Johaug kasutas anaboolsete steroidide hulka kuuluvat klostebooli, mis sattus naise sõnul tema kehasse päiksepõletuse vastase kreemi Trofotermini kaudu. Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda oma katkistele huultele määrida. Bendiksen teatas ka oma tagasiastumisest.

«Eksimine on inimlik. Olen Fredrikuga pikalt koosööd teinud ja usaldan teda täielikult. Ta on üldiselt uurinud väga põhjalikult, millest ravimid koosnevad. Kokkuvõttes langeb süü ikkagi sportlasele ja tema vastutab. Sellegipoolest on Theresel kogu koondise toetus,» lausus Björgen, kes oli pressikonverentsi keskel sunnitud ka pisaraid pühkima.

36-aastane Björgen pole pärast poja sündi saanud kogu aeg täie jõuga treenida ja ta on varem öelnud, et enne aastavahetust ta heasse vormi ei tõuse. Johaugi juhtum mõjus talle seetõttu raskelt. «Kavatsen talvel ikkagi suusarajale minna, aga Thereset nähes käis mu peast läbi mõte, kas tohutu pingutamine on seda kõike väärt,» ütles Björgen.

Enne pressikonverentsi: «Kuna meilt on Johaugiga juhtunu kohta küsitud palju kommentaare, siis soostus Marit Björgen küsimustele vastama,» ütles Norra suusaliidu kõneisik Gro Eide. Lisaks koondises kaptenirolli kandvale Björgenile tuleb meedia ette ka Ingvild Flugstad Östberg.

Eile selgus, et Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine.