29-aastane Hülkenberg sõitis Force India eest alates 2011. aastast ning hooaja kokkuvõttes on ta pidevalt püsinud esikümne piiril, parimal juhul on Hülkenberg lõpetanud MM-sarja kahel korral üheksandana.

«Hakkame Nicot igatsema, kuid austame tema otsust leidamaks värskeid väljakutseid,» teatas Force India täna. Peagi peaks tulema ka Reanult’ ametlik kinnitus, et mees just nendega liitub. Väidetavalt on kõikides vajalikes tingimustes juba kokku lepitud.