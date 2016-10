Video: õõvastava avarii teinud mootorratturi kahtlused osutusid tõeks

Farquhari tegi tõsise avarii maikuus. Ta murdis kuus roiet, vigastas maksta ja kopsu ning tal tekkis sisemine verejooks. Meedikutel õnnestus mehe elu päästa. Nüüd käis Farquhar uuringutel ning arstid avastasid, et mõlemad tema jalalabad on murtud. «MRI-uuring näitas, et mul oli kogu aeg õigus – mõlemad jalalabad on mul katki. Läks ainult viis kuud, et teada saada. Kaheksa nädala pärast teeme uued pildid,» kirjutas motomees Twitterisse.

MRI scan showing I was right all along, both feet broken. Only took 5 months to find out. ☹️ Have to wait another 8 weeks to get more scans. pic.twitter.com/O4nREWQtq3