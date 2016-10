Apteegi juhataja: ma ei mäleta, et Norra koondise arst siin oleks käinud

«Ei mäleta seda meest,» vastas apteegi juhataja TV2 reporterile. «Ma ei ole mitte midagi valesti teinud. Seda kreemi saab osta igalt poolt ning sellel on selge märge, et tegemist on dopinguga,» jätkas juhataja.

Apteegi juhataja sõnul on Trofodermin kreem Itaalias väga populaarne ning seda müüakse ilma retseptida kõikides apteekides. Naise sõnul on ta Norra meedialt palju telefonikõnesid saanud ning see muutub tema jaoks tüütuks.

Eilsel pressikonverentsil rääkis Bendiksen, et käis kohalikus apteegis ning ostis kaks kreemi, millest üks oli Trofodermin. Pakendil olevat dopingumärki arst aga enda sõnul tähele ei pannud.