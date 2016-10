Prantsusmaal käärib: jalgpallitähed laskusid ebavajalikku sõnasõtta

«Jah, eelmisel hooajal mängis ta hästi, kuid teda ei tohiks pidada maailmaklassi mängijaks. Tema esitused ei ole piisavalt stabiilsed,» kommenteeris Ribery väljaandele Bild koondisekaaslast. «Oleme liiga kiired pärast ühte head hooaega selliseid hinnanguid andma. Ma ei ole sellega nõus. Minu jaoks tähendab kvaliteet järjepidevaid tippesitusi ja nii kümme, 12 või 15 aastat järjest. Alles siis ma võin öelda: hea töö.»

Griezmannil oli vastus varrukast võtta. «Tal on õigus, kuid ma tean, et olen õigel teel. Minu karjäär kestab veel vähemalt kümme aastat. Kõigil on oma arvamus, minu isa arvab näiteks, et ma olen maailma parim mängija. Seda arvavad ka Atletico fännid.»