Galerii: 0:2 kaotusseisust välja tulnud Selver alistas Pärnu

Pärnu Võrkpalliklubi

Peatreener: Avo Keel

Tähtsad liitujad: Sander Rätsep, Toms Švanš, Edvarts Buivids, Aleksandrs Kudrjašov

Eelarve: veidi üle 200 000

Tiitlikaitsjale Pärnule oli eelmise aasta esikoht alles esimene selle liiga võit ja kahtlemata tahetakse sellele lisa. Peatreener Avo Keel lükkab favoriidikoorma alati enda õlult ära ja kuigi meeskonnas toimusid kahe hooaja vahel tõesti väga suured muudatused, kuulub Pärnu ikka igas liigas medalinõudlejate sekka.

«Mina pole treenerina nii suuri muudatusi meeskonnas kogenud,» sõnas Keel mängijate vahetumise kohta. Lahkusid Martti Keel, Andrus Raadik, Kardo Kõresaar (lõpetas karjääri), Timo Tammemaa, Jaanus Nõmmsalu (lõpetas karjääri), Gilbert Bergštein. Asemele on tulnud viis noort mängumeest, kolm lätlast (kaks Läti koondislast – temporündaja Toms Švanš ja diagonaal Edvarts Buivids – ning Aleksandrs Kudrjašov) ja väliseestlane Sander Rätsep.

«Peame ju neid lätlasi kuidagi paremaks tegema, ei saa nad meie koondisele kuidagi vastu,» lõõpis Keel endale omaselt rahvusmeeskondade viimasele kohtumisele viidates.

«Vara öelda, kuidas meeskond kokku klapib, aga püüame tugevamatele vastu saada, eks umbes detsembriks peaks seisud selgemad olema,» püüdis peatreener favoriidistaatusest kõrvale põigelda. «Seltskond on tegelikult huvitav ja ootan hooaega põnevusega.»

Läti koondislased mõistagi alles liitusid meeskonnaga ja vigastus ei luba mängida ka meeskonna liidril Hindrek Pulgal, kel tekkisid mõnda aega tagasi taas seljaprobleemid. «Hetkel ta korralikult trenni teha ei saa, tegeleb füsioteraapiaga. Ehk selle nädala lõpus saab proovida, aga millal ta mängida saab, on raske öelda, ehk novembris,» rääkis Keel.

Eelmisel hooajal oli Pärnul pidevalt probleeme vigastustega ja ühel hetkel polnud Keelel enam peaaegu üldse vahetusi võtta. Hooaja eel otsis juhendaja mängijaid, keda saab kasutada mitmel positsioonil, ja valik langes TTÜs pallinud Sander Rätsepale, kes on tegutsenud nii nurgaründaja kui ka diagonaalina. Ka diagonaal Buivids on noortekoondises tegutsenud nurgaründajana.

Suurimateks favoriitideks peab Keel Selverit ja Tartut. «Kui Tartu ei saa sel hooajal midagi, siis ma küsiks, millal siis veel. Nende tempoosakond on väga korralik, samuti kanadalasest diagonaalründaja. Ja kuigi koondise juurest tulev Rait Rikberg jääb iga aastaga aina aeglasemaks, annab temagi neile midagi juurde,» õrritas Keel Tartu ja Eesti koondise liberot Rait Rikbergi.

«Ja Selver mängib sisuliselt sama pundiga nagu eelmisel aastal, kõige suurem küsimärk on ukrainlasest sidemees, aga muidu kaua kokku mänginud meeskond,» lisas Keel.

Tallinna Selver

Peatreener: Rainer Vassiljev

Tähtsad liitujad: Rauno Tamme, Dmitri Dolgopolov, Siim Ennemuist

Eelarve: ligikaudu 200 000

Selver pidi Balti liigas eelmisel hooajal leppima viienda kohaga, hiljem alistati aga Eesti meistrivõistluste finaalseerias Pärnu. Sel hooajal tehakse ainsa Eesti meeskonnana kaasa Meistrite liigas. Tuumik jätkab, muudatusi tehti vähe. Peatreener Rainer Vassiljev ei saanud Eesti koondise abitreeneri rolli tõttu hooaja eel klubi juures palju olla. «Lähtuvalt Meistrite liigast komplekteerisime ka meeskonna. Minu soov oli, et need mehed, kes selle koha sinna välja võitlesid, saaksid seal ka mängida. Kõige suurem muutus on ukrainlasest sidemängija Dmitri Dolgopolov, kes tuli välismaale siirdunud Andres Toobali asemele. Temast sõltub palju, aga et olin eemal, siis pole teda veel väga palju näinud. Aga ta on töömees ja mängust arusaamine on hea. Nii Rauno Tamme kui Siim Ennemuist on teistes klubides minu käe all mänginud ja seal üllatusi pole,» sõnas Vassiljev.

Peatreener rõhutab, et võrreldes eelmise hooajaga on meeskonna keskmine vanus veelgi langenud: see oli 21,6, nüüd on 21,4.

Klubi eesmärk on juhendaja sõnul mängida medalitele. «Ja eurosarjas võimalikult palju mänge saada. Ning mul on ka isiklik eesmärk, nimelt soovin, et hooaja lõpus saaks iga mees öelda, et on parem mängija kui hooaja alguses. Siis võin ka treenerina rahul olla,» lisas ta.