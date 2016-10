Liverpooli mängugraafik ajas Jürgen Klopi vihaseks

Muudatused ei olnud Liverpooli peatreenerile Jürgen Klopile just meeltmööda. Eriti rahulolematu oli ta kahe Premier League’i kohtumise vahele jääva lühikese ajavahemiku tõttu, vahendab ESPN Soccernet.

Liverpool kohtub nimelt 31. detsembril koduplatsil Manchester Cityga ning juba 2. jaanuaril tuleb võõrsil vastamisi minna Sunderlandiga.

«Meil on ManCity ja Sunderlandi vahelise kohtumise vahel ainult 48 tundi. Huvitav idee. Kahe mängu vahel on alla 48 tunni. Ma ei suuda seda uskuda, kuna vaja on veel ka reisida,» pahandas Klopp eilsel pressikonverentsil.

«Ma ei tea, kas me saame midagi teha, kuid õpin selle liiga kohta aina uusi asju. Võib olla peame kellegi käest küsima, kas meil oleks võimalik Sunderlandiga mängida mõnel teisel ajal,» lisas sakslane.

«Ma saan 100 protsenti aru, et need on traditsioonid. Kuid mängida kahe päeva pikkuse pausi järel? Sellele peab olema teistsugune lahendus,» sõnas Klopp veel.