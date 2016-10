Soome suusaäss: norralased on ülbed ja oleksin nende käest peaaegu peksa saanud

Kriis: Johaugi dopingujuhtum võib Norra suusaässadele maksta 10 miljonit eurot

Norra suusaässa Therese Johaugi positiivse dopinguproovi pärast ei higista ainult sportlane ise, vaid mures on kõik Norra suusastaarid. Muretsemise peamiseks põhjuseks on muidugi raha. Praegu kardavad Norra suusatipud, et kaalul on kokku umbes 10 miljonit eurot.