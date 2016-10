Premier League on tõsise kriisi lävel

Avalikkuse ette on jõudnud telekanali Sky Sportsi vaatajanumbrid ja need näitavad, et sel hooajal on Premier League’i vaadatavus langenud võrreldes eelmisega koguni 19 protsenti, kirjutab Sportsmail.

Sky Sports ja BT Sport maksid viimati Premier League’i mängude ülekannete õiguste eest koguni 5 miljardit eurot kolme hooaja eest. Käimasolev hooaeg on pärast lepingu sõlmimist seejuures alles esimene.

Briti meedia hinnangul on vaatajanumbrite langemine suureks üllatuseks, kuna liiga on tänavu ülimalt ühtlane ning meedias on Inglismaa kõrgliigast tohutult räägitud. Lisaks on vürtsi juurde andnud sellised nimekad treenerid nagu Pep Guardiola, Jose Mourinho ja Jürgen Klopp.

Asjaosalised ise ei soovinud veel häirekella lüüa ning tõid välja ka mõned põhjused, miks nende arvates on vaatajanumbrid langenud. Ühe probleemina toodi välja illegaalsed striimid, seejärel pidavat süüdi olema kuum suvi ning ka augustikuus toimunud Rio olümpiamängud.

Samas usub Sportsmail, et praeguse trendi jätkudes on tegemist suure löögiga Premier League’i, sealsete klubide ja teleõigusi omavate firmade pihta.

«Praegu on veel vara tõsiseid järeldusi teha. Mitmed suured mängud on alles ees nagu esmaspäevane Liverpooli ja Manchester Unitedi duell,» teatas Sky Sportsi pressiteenistus.