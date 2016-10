ManU legend: Liverpool võib tulla Inglismaa meistriks

Liverpool on sel hooajal näidanud Premier League’is ilusat ja ründavat mängu – 7 kohtumisega on neil kirjas 18 väravat ning sama palju on veel suutnud ainult tabeliliider Manchester City.

«Mulle meeldib nende ründestiil Ma arvan, et nende rünnak on seksikas. Väravaid võib tulla igalt poolt. Mulle see meeldib,» rääkis Cole Sportsmailile.

Cole kiitis Liverpooli otsust osta sel suvel Sadio Mane. Lisaks peab ta Daniel Sturridge’t parimaks Inglismaa tipuründajaks. «Kui meeskonnas on sellised mängijad, siis lüüaksegi väravaid,» teatas ta.

«Kas nad võivad heidelda tiitli eest? Muidugi võivad, kuna peatreener Jürgen Klopp on pannud nad väga energiliselt mängima,» lisas Cole veel. «Nad mängivad head jalgpalli. Nad töötavad teineteise heaks väga palju. Nad on üks viiest meeskonnast, kes võib tiitli võita.»