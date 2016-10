Ujumisliidu presidendina jätkab Karol Kovanen

«Spordiliidu juhtimine on omaette kunstiliik, kus peab balansseerima suurte ootuste ja väikeste ressurssidega, mängus on alati kirglikud emotsioonid. Eelmised neli aastat olid keerulised, ometigi õnnestus meil algatada mitu suurt ja olulist asja,» lausus Kovanen pressitate vahendusel. «Ujumise algõpetuse programm käivitus edukalt, suutsime oma eelarvet kasvatada ja läbi selle tagada koondislastele hulga olulisi treeninglaagreid,» ütles ta.

Kovaneni arvates on viimase nelja aastaga alaliidus toimunud palju positiivseid edasiminekuid. «Tootsime edukalt ise meediapilti, tuues teleekraanidele tiitlivõistluste ülekanded ning kaasasime sponsoreid, keda Ujumisliidul varem sisuliselt ei olnud. Jõudsime mitmete teemadega heasse algusesse,» tõi ta näiteks.

«Oluliselt paranes ka klubidevaheline koostöö, millest tunnistuseks äsja läbi viidud edukas peatreenerikonkurss. Tegelikult ongi klubidevaheline siiras koostöö ja valmidus vabatahtlikkuse alusel panustada võtmeküsimus ühele spordiliidule,» rääkis Kovanen.

Eesti Ujumisliidu presidendi sõnul on ta viimase nelja aastaga õppinud palju ja see kõik tuleb järgmisel ametiajal igati kasuks. «Kuna märgid olid head, klubid minu jätkamist toetasid ning õnnestus kaasata hea meeskond juhatusse, olin valmis uue energiaga jätkama,» selgitas Kovanen kandideerimise tagamaid. «Meil on kaks suurt sihti, õpetada kõik eestlased ujuma ja jõuda tugeva meeskonnaga Tokio olümpiale,» lisas ta.

Lisaks presidendile valiti täna ka juhatus. Lisaks Kovanenile kuuluvad uude juhatusse Peeter Matt, Pille Pokk, Vadim Ivlijev, Simon Renno, Erkki Vapper, Toni Meijel, Erko Tamuri ja Tõnu Meijel.