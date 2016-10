Kahel penaltil eksinud Flora jäi ellu

Neemelo tiitlivõitlusest: Infonet on juba kaugel eest ära

Nõmme Kalju sai täna valusa 0:2 kaotuse Paidelt ning nõmmekate tiitlilootusele oli see karm hoop. Kalju ründaja Tarmo Neemelo ütles mängujärgses intervjuus, et kuigi uskuma peab alati, on tõenäoliselt tiitlijaht selleks aastaks lõppenud.