Johaugi dopinguloos tuli päevavalgele oluline detail

Eile tegid Itaalias Livignos käinud TV2 reporterid selgeks, et väidetavalt norrakatele huulepalsami müünud apteeker Norra suusakoondise arsti Fredrik Bendikseni näinud ei ole. Vähemalt ta ei mäleta, et mees tema apteeki külastanud oleks.

Täna sai TV2 aga oma valdusesse tšeki, mis tõestab, et kõnealusest apteegist osteti 3. septembril kell 9.55 Trofodermini kreem. Maksma läks see 10.50 eurot. Sama külastusega osteti ka teine huulekreem Keratoplastica.

Norra Suusaliidu pressiteate sõnul kasutas Johaug nimetatud kreemi 4.-15. septembrini Itaalias Livignos laagris olles. Norra Antidopingu Agentuur teavitas Johaugi positiivsest proovist 4. oktoobril. Enne Trofodermini kasutamist määris Johaug väidetavalt oma huulele teist kreemi.

«Therese helistas mulle 28. augustil. Ta oli valudes. Ta ütles, et ta sai tugeva päikesepõletuse. Rääkisime ning tundus, et ta on isegi saanud kuumarabanduse,» meenutas arst. «Kohtusime Livignos 1. septembril. Nägin, et seis ei olnud hea,» rääkis Bendiksen kaks päeva tagasi pressikonverentsil

Bendiksen olevat apteegist esialgu küsinud ravimit Terra Cortril, mida aga neil müüa polnud. «Rääkisin apteekriga ning selgitasin talle situatsiooni. Loetlesin talle sümptomid ning küsisin, mida teil selle vastu on. Ta pakkus mulle kahte kreemi, üks oli Keratoplastica ning teine Trofodermin,» kirjeldas apteegi külastust pärast dopingu-uudist tagasi astunud Norra koondise arst.

Vahemikus 3. – 4. september müüdi kõnealuses apteegis vaid üks Trofodermini ravim. TV2 teada ei müüdud mitte ühtegi Trofodermini vahemikus 28. august – 2. september. Küsimusele, miks apteeker Bendikseni ei mäleta, pole TV2 veel vastust saanud.

Vaata fotot kõnealusest tšekist.