Video: Ronaldol sõitis treeningul katus täitsa ära?

Pärast palli tribüünile löömist olevat Hispaania väljaande ASi väitel Ronaldo veel sõnadega juhtunule vürtsi lisanud. «Nüüd on teil millestki vähemalt kirjutada. Siit saate materjali vähemalt kaheks päevaks,» vahendas AS Ronaldo sõnu.

Ronaldot ajas närvi asjaolu, et treeningharjutusel suudeti pall tema jalge vahelt läbi mängida. Jalgpallurite maailmas on tegemist alandava juhtumiga ning kaasa ei aidanud sellele ka meeskonnakaaslaste reaktsioon, kes Ronaldole ärategemist täiel rinnal nautisid.

No one likes to get a nutmeg. Not even Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/aRAS9oJ32m