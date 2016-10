Vene suusatreener avaldas oma teooria Norra dopingusüsteemi kohta

«Mul ei ole faktilisi tõendeid ning ma ei hakka asja sügavamalt analüüsima, kuid mind ei üllata see, et norralased hakkavad järjest ükshaaval vahele jääma,» sõnas Grušin Tassile. «Minu teooria on selline, et nad kasutavad uut meetodit, mis võimaldab kiiresti taastuda, tõstes samal ajal füüsilist võimekust. Võib-olla nad katsetavad lubatu ja lubamatu piiri peal. Võimalik, et tegemist on uue ja senitundmatu süsteemiga,» jagas suusatreener oma mõtteid.