Saatusest suuremaks kerkinud jalgpallur hukkus noore juhi põhjustatud avariis

Neli aastat New York Jetsi ridades mängida jõudnud Byrdi karjäär katkes ootamatult 1992. aasta novembri lõpus, kui ta põrkas Jetsi ja Kansas City Chiefsi vahelises mängus kokku võistkonnakaaslase Scott Merserauga. Arstid ei andnud suurt lootust, et selgroolüli murdnud ja selgroogu vigastanud Byrd võiks veel käima hakata, kuid suure tahtejõuga mees oli juba paari nädala pärast taas jalul. Tõsi, väljakule ei naasnud ta enam kunagi, kuid tema inspireerivast saatusest vändati mitu filmi ning Jets «külmutas» mõne aasta eest tema mängunumbri 90.

Dennis Byrd, former Jets defensive lineman and inspiration, passed away today at age 50.#RIPDennisByrd



