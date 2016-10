Särki rebinud Djokovic üllatuskaotuse järel: kohtunik tahtis ise staar olla

Djokovic kaotas 4:6, 4:6 kaotusega lõppenud mängus esmalt närvid avaseti lõpus, kui kinkis lihtveaga Bautista Agutile setivõidu, vahendab CNN. Serblane lõhkus reketi ja kui tema võrkulöök teises setis hispaanlasele murdepall andis, rebis Djokovic oma särgi lõhki. Pukikohtunik Carlos Bernardes hoiatas seejärel särki vahetanud serblast ajavenitamise eest ja see ajas maailma esireketi veel enam vihale.

«Tema oli tänase etenduse staar. Või vähemalt tahtis ta seda olla,» lausus Djokovic pärast kohtumist. Lisaks särgivahetusega kaasnenud vaidlusele vihastas Djokovic teise seti alguses Bernardesi peale ka seetõttu, et Bautista Aguti serv läks tema arvates auti, kohtunikud lugesid palli aga sisse. «Kas sa täna üldse midagi näed?!» kirus Djokovic kohtunikku.

Samas tunnistas 29-aastane serblane, et kannatab vaimse ja füüsilise väsimuse käes. «Pean sellest mängust õppetunni kaasa võtma. Ilmselt olen viimase 15-20 kuu jooksul peetud kohtumistest lihtsalt kurnatud. Millalgi pidi see ju juhtuma – ma ei saa nii mitu aastat järjest kogu aeg nii kõrgel tasemel mängida,» tõdes Djokovic, kes on viimase kuue aasta jooksul pidanud 421 kohtumist ja kaotanud neist vaid 48, mis teeb tema võiduprotsendiks 88,6%.

Masters-1000 taseme turniiril esmakordselt finaali jõudnud 28-aastane Bautista Agut läheb seal vastamisi maailma teise numbri Andy Murrayga. Šotlane alistas poolfinaalis 6:4, 6:3 prantslase Gilles Simoni ja saab tänu Djokovici kaotusele võimaluse maailma edetabelis esireketiga vahet vähendada. Enne aasta lõppu esinumbriks tõusmiseks peab Murray siiski lootma eeskätt sellele, et Djokovici hooajalõpp ebaõnnestuks.