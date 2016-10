Atletico, Real ja Barcelona lustisid Hispaanias nõrgemate kulul

Barcelona alistas esmalt kodus Deportivo La Coruna 4:0, avapoolajal sai kaks väravat kirja Rafinha ning ühe Luis Suarez. Teisel poolajal tuli mängu vigastusest paranenud Lionel Messi, kellel kulus lõppskoori vormistamiseks vaid kolm minutit. Alates 65. minutist mängis Deportivo vähemuses, sest punase kaardi sai Neymarile küünarnukiga äsanud Laure.

Atletico näitas seejärel võimu Granada vastu, kellest oldi kodus üle 7:1, ehkki juba 18. minutil jäädi kaotusseisu. Kübaratriki tegi Yannick Carrasco, kaks väravat lisas Nicolas Gaitan ning ühe Angel Correa ja Tiago.

Õhtu lõpetas Madridi Real, olles võõrsil tenniseskooriga 6:1 parem Real Betisist. Võitjate väravad lõid avapoolajal Raphael Varane, Karim Benzema, Marcelo ja Isco, teisel poolajal kasvatasid skoori taas Isco ja Cristiano Ronaldo.

Liigatabelis jätkab liidrina Atletico, kellel on 18 punkti nagu ka Realil. Punkt vähem on Sevillal, kes alistas eile tänu Pablo Sarabia 85. minuti väravale võõrsil 3:2 Leganesi. Sel hooajal juba kaks korda kaotusekibedust tundma pidanud Barcelona on 16 punktiga neljas.