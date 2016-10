Johaugi plindrisse vedanud arsti kohta paljastub järjest kahtlasemaid üksikasju

Positiivse dopinguproovi andnud Norra suusatäht Therese Johaug on leidnud palju toetajaid, kes on Facebooki loonud kommuuni nimega «Jag støtter Johaug» ehk «Mina toetan Johaugi».

Johaugi dopinguloos tuli päevavalgele oluline detail

Norra telekanal TV2 sai enda kätte tšeki, mis peaks vähemalt osaliselt tõestama Therese Johaugi kaitsemeeskonna juttu.

Björgen on mõelnud Johaugi uudise valguses sportlaskarjääri lõpetamisele

Pärast oma esimese lapse sündi tippsporti naasta plaaniv 36-aastane norralanna Marit Björgen tunnistas, et Therese Johaugi ümber toimuv on pannud ka teda mõtlema, kas on üldse mõtet tippsporti naasta.

Soome suusaäss: norralased on ülbed ja oleksin nende käest peaaegu peksa saanud

Norra suusastaari Therese Johaugi positiivne dopinguproov kütab kirgi kõikjal Skandinaavias ning oma kogemusi Norra sportlastega jagavad paljud. Eriti agarad on olnud soomlased. Seejuures ei ole ka midagi imestada, kuna norralased on aegade jooksul tihtilugu just soomlasi süüdistanud dopingu tarvitamises ning näidanud nende peale näpuga.

FIS: Johaugi oleks pidanud kohe karistama, Norra ei järgi reegleid

Rahvusvahelise Suusaliidu FISi peasekretär Sarah Lewis tunnistas Soome väljaandele Hufvudstadsbladet, et norralased oleksid pidanud dopingukontrollis põrunud Therese Johaugile määrama kohe ka võistluskeelu. Kuna seda ei ole tehtud, siis on sellega ka reegleid rikutud.

Puhtaid suusariike jääb aina vähemaks

Dopinguskandaalidest puutumata jäänud suuri murdmaasuusariike võib kokku vaid lugeda ühe käe sõrmedel. Paari kuu jooksul on omad vitsad kätte saanud ka dopinguvastase võitluse etaloniks peetud Norra. Martin Johnsrud Sundby astmaravimi tarvitamise üle võib vaielda, aga neljapäeval teatas mullune naiste valitseja Therese Johaug, et tema organismist leiti anaboolset steroidi klostebooli.

Jelena Välbe: varsti tohivad sportlased ainult kapsast süüa

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe tunneb positiivse dopinguproovi andnud norrakast olümpiavõitjale Therese Johaugile siiralt kaasa.

Troonipärija pisarad

Kogu suusamaailm oli norralanna Therese Johaugi ees valla. Tema pikalt naiste murdmaasuusatamist valitsenud kaasmaalane Marit Bjørgen pole pärast poja sünnitamist saanud veel täie jõuga treenima hakata ja pealegi on suusakuninganna juba 36-aastane. Kõigist teistest konkurentidest oli 28-aastane Johaug eelmisel hooajal selgelt üle. Kõige tõenäolisema stsenaariumi järgi oleks särav suusataja võitnud veel mitu maailmameistritiitlit ning olümpiakulda ja tõusnud tõeliste legendide sekka.

Björgen Johaugi dopinguskandaalist: sama asi oleks võinud juhtuda ka minuga

Kuuekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Marit Björgen andis täna Norras pressikonverentsi ja kommenteeris oma koondisekaaslase Therese Johaugi dopingujuhtumit.

Rootslaste lihtne nipp, kuidas dopingu tarvitamist vältida

Rootsi suusataja Maria Rydqvist rääkis Therese Johaugi dopingujuhtumi taustal, et tegemist on sedasorti veaga, mis ei oleks Rootsi koondise puhul võimalik.

Saarinen loodab, et WADA võtab Norras toimuva luubi alla

Eile selgus, et Norra suusatipp Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine. Johaug kasutas anaboolsete steroidide hulka kuuluvat klostebooli, mis sattus naise sõnul tema kehasse päiksepõletuse vastase kreemi Trofotermini kaudu. Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda oma katkistele huultele määrida.

Ravi, rumalus või nahaalne dopingu tarvitamine?

Norra suusatajate puutumatu staatus on kõikuma löönud. Eile jõudis avalikkuse ette uudis, et Norra suusaäss Therese Johaug andis septembris positiivse dopinguproovi. Lühikese aja jooksul oli see juba teine avalikuks saanud Norra suusataja patustamine – suvel sai teatavaks Martin Johnsrud Sundby vahelejäämine.

Kowalczyk ja Saarinen näitasid, mida nad Johaugi põhjendusest arvavad

Positiivse dopinguproovi andnud Norra suusastaar Therese Johaug andis täna pressikonverentsi, kus ta koos suusaliidu esindajatega jagas juhtunu kohta kommentaare. Pressikonverentsil võitles Johaug pisaratega ning avaldas, et tegemist on eksitusega ja sihilikku pettust ei ole olnud.

Johaug kasutas ravimit, mille karbil on selge sõnum: kreem sisaldab dopingut

Suusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi, kui jäi vahele ainega nimega klostebool. Saatuslik keemiline ühend sisaldub päikesepõletust ravivas Trofodermin kreemis ning Johaug väitis tänasel pressikonverentsil, et kasutas kreemi septembrikuises Itaalia treeninglaagris, kus norralanna alahuul ära põles.

Johaugi vabandus ajas soomlased naerma

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug andis positiivse dopinguproovi, mis sisaldas ainet nimega klostebool. Naine väidab, et tarvitas dopinguainet päikesepõletusest kahjustatud huulte ravimiseks. Soomlastele pakub selline vabandus aga nalja.

Pisarates Johaug pressikonverentsil: te nägite ju minu valu

Positiivse dopinguproovi andnud Norra suusastaar Therese Johaug andis täna ka pressikonverentsi, kus ta koos suusaliidu esindajatega jagas juhtunu kohta kommentaare. Pressikonverentsil võitles Johaug pisaratega ning avaldas, et tegemist on eksitusega ja sihilikku pettust ei ole olnud.

Automaatselt saab Johaug nelja-aastase võistluskeelu, mis tõenäoliselt väheneb kaduvalt väikeseks

Norra suusaliit teatas täna, et murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port ütles, et Johaugi ootab automaatselt ees nelja-aastane võistluskeeld, mis aga lõpuks võib väheneda pea olematuks.

Johaug põrus ainega, mida kasutasid kunagi Ida-Saksamaa sportlased

Norra Suusaliit andis täna teada, et nende tähtsuusataja Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Johaug kasutas pressiteate vahendusel päikesepõletuse tõttu kreemi nimega Trofodermin ja see sisaldas aga klostebooli. Viimati nimetatud ainet Johaugi proovist ka leiti.

Norralasest olümpiavõitja Therese Johaug jäi dopinguga vahele

Suusatamise olümpiavõitja ning seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi.